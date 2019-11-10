Баринов не сыграет за сборную России по причине травмы голеностопа

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов не сможет сыграть за сборную России по футболу по причине травмы голеностопа. Об этом на пресс-конференции после матча чемпионата России с "Краснодаром" заявил главный тренер железнодорожником Юрий Семин.

"Локомотив" в воскресенье сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1 в домашнем матче 16-го тура чемпионата России по футболу. Баринов пропустил эту встречу. По причине травмы он не сможет сыграть в ноябре и за сборную России.

"Баринову после предыдущей игры с "Ювентусом" (в Лиге чемпионов - прим. ТАСС) голеностоп не позволил провести ни одной тренировки. Утром он сказал, что сыграть не сможет", - сообщил Семин.

Сборная России в ноябре проведет два заключительных матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. 16 ноября в Санкт-Петербурге российская команда примет сборную Бельгии, а 19 ноября на выезде встретится с командой Сан-Марино.

Баринова в национальной команде заменил полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов.