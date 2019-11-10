Тренер "Краснодара" считает, что голу "Локомотива" предшествовало нарушение правил

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев считает, что в матче чемпионата России по футболу с "Локомотивом" голу железнодорожников предшествовало нарушение правил. Такое мнение он высказал на послематчевой пресс-конференции.

"Локомотив" в воскресенье сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1 в домашнем матче 16-го тура чемпионата России. Мяч в составе железнодорожников был забит после штрафного, однако его назначению предшествовала атака, которую начал игрок "Локомотива" Жоау Мариу, отобравший мяч у соперника в центре поля.

"Повтора я не видел, момент надо разобрать более детально. Но фол там можно было найти. С [тренерской] лавки показалось, что перед тем, как сыграть в мяч, он [Жоау Мариу] сыграл в тело, и это был фол", - сказал Матвеев.

Специалист считает, что в первом тайме преимуществом в игре владел "Локомотив", однако после перерыва ближе к победе была уже его команда. "Во втором тайме мы произвели хорошие замены, которые помогли нам получить контроль над мячом. Были близки к победе, надо было реализовать преимущество. Но сложилось так, как сложилось", - отметил он.

В турнирной таблице "Локомотив" занимает второе место, набрав 31 очко и отставая от лидирующего петербургского "Зенита" на пять баллов. "Краснодар" с 30 очками идет пятым. В следующем туре "Локомотив" 22 ноября в гостях сыграет с "Тамбовом", "Краснодар" 24 ноября также на выезде встретится с тульским "Арсеналом".