Семин заявил об отсутствии кризиса в игре футболистов "Локомотива"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин считает, что кризиса в игре его команды нет. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам матча чемпионата России с "Краснодаром".

"Локомотив" в воскресенье сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1 в домашнем матче 16-го тура чемпионата России. "Локомотив" с учетом встреч в Лиге чемпионов не может одержать победу в пяти играх подряд.

"Нормальная ситуация. Мы набираем очки, находимся на втором месте [в чемпионате России]. Один приз, который разыгрывался в этом сезоне, мы выиграли (Суперкубок России - прим. ТАСС), у нас нет кризиса, у нас есть только движение вперед", - сказал Семин.

Главный тренер остался доволен результатом матча с "Краснодаром". "Перед перерывом [на матчи сборных], в сложившейся ситуации для нас это очень хороший результат, потому что у нас был очень мощный, энергозатратный матч в Лиге чемпионов с "Ювентусом", у нас было много травмированных игроков. Но сейчас случился и выход игроков, которые пропустили по месяцу-полтора", - сказал специалист.

"Поэтому считаю, что для нас это очень хороший результат. Игра моментами была неплохой, за исключением потери концентрации, когда нам опять забили на последних минутах тайма", - добавил он.