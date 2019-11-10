В пользу "Зенита". "Локомотив" и "Краснодар" сыграли вничью в матче РПЛ

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1 в центральном матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На встрече, которая прошла на стадионе "РЖД-Арена", присутствовало 17 612 зрителей. "Локомотив" и "Краснодар" перед началом тура отставали от лидера, петербургского "Зенита", на три и четыре очка соответственно. Ранее в воскресенье "Зенит" на выезде переиграл тульский "Арсенал", таким образом, оторвавшись от преследователей. В субботу "Ростов" дома неожиданно уступил "Тамбову", вследствие чего победитель встречи на "РЖД-Арене" мог выйти на чистое второе место. При этом "Локомотив" не мог победить на протяжении четырех встреч подряд во всех турнирах, "Краснодар" же не проигрывал в течение шести игр подряд.

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"Локомотив" продолжает мучить серия травм: из-за повреждения железнодорожникам в матче с "Краснодаром" не смог помочь полузащитник Дмитрий Баринов, вызванный в сборную России на матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против сборных Бельгии и Сан-Марино. Как сообщила пресс-служба красно-зеленых после матча, Баринов получил мышечное повреждение, из-за чего футболист не сумеет помочь национальной сборной. На предматчевой тренировке травму задней поверхности бедра получил защитник Мацей Рыбусь, его заменил Дмитрий Живоглядов. Также из-за перебора желтых карточек во встрече не принимал участие капитан красно-зеленых Ведран Чорлука. Перед матчем болельщиков ждала традиционная развлекательная программа, подготовленная клубом. Среди прочего, любители футбола могли насладиться небольшим концертом группы "Танцы минус", который начался за полтора часа до матча, и приобрести сувениры на ярмарке керамики. Также у фанатов была возможность принять участие в благотворительной акции: любой желающий мог принести теплые вещи, которые потом будут переданы нуждающимся. На встрече присутствовали футболисты "Локомотива", которые завоевали бронзовые медали чемпионата России 1994 года. Также за ходом матча на стадионе наблюдали бывшие игроки железнодорожников Дмитрий Сенников и Дмитрий Булыкин. По сообщению пресс-службы, "Краснодар" поддерживали более 700 фанатов, что является клубным рекордном на гостевых матчах в Москве.

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В составах команд существует множество пересечений: в старте "Краснодара" появился бывший полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш, который выступал за москвичей с 2014 года по лето 2019 года и впервые сыграл против бывшей команды. Также в старте "Краснодара" вышли Руслан Камболов и Ари, которые выступали в составе железнодорожников. Во время объявления составов команд болельщики "Локомотива" поприветствовали бывших футболистов команды аплодисментами. За "Локомотив" выступает Федор Смолов, который играл в составе краснодарского клуба на протяжении трех сезонов и остается лучшим бомбардиром в истории клуба (64 мяча). Травма Крыховяка омрачила первый тайм Встреча на "РЖД-Арене" началась с нескольких опасных моментов, созданных игроками "Краснодара": на шестой минуте Ари забил гол, который был отменен из-за офсайда, на 13-й минуте шведский форвард "быков" Маркус Берг опасно пробил из пределов в штрафной, однако мяч не попал в цель. Практически весь первый тайм на поле шла равная борьба без особой угрозы воротам со стороны обеих команд. Наиболее запоминающимся моментом стал красочный перформанс, организованный болельщиками "Локомотива", традиционно располагающимися на Южной трибуне. На 10-й минуте матча они составили фразу "Не стой на пути" из разноцветных тканей. За пять минут до окончания первой половины матча полузащитник хозяев Жоау Мариу совершил отбор в центре поля и повел партнеров в контратаку, в результате которой судья зафиксировал фол на Алексее Миранчуке на подступах к штрафной гостей. Пострадавший лично исполнил штрафной удар, попав в перекладину, однако на добивание быстрее всех подоспел польский полузащитник Гжегож Крыховяк, который открыл счет в матче.

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев заявил на послематчевой пресс-конференции, что в момент отбора мяча Мариу мог нарушить правила. "Повтора я не видел, момент надо разобрать более детально, но фол там можно было найти. С [тренерской] лавки показалось, что перед тем, как сыграть в мяч, он [Жоау Мариу] сыграл в тело, и это был фол", - сказал Матвеев. В добавленное к первому тайму время лучший бомбардир железнодорожников Крыховяк (6 мячей) получил травму в столкновении с форвардом "Краснодара" Ари, поляк ударился головой о газон, из-за чего покинул поле. На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Локомотива" Юрий Семин назвал травму Крыховяка серьезной. "У Крыховяка что-то серьезное, мне кажется, сломан нос и сотрясение", - сказал Семин. В отсутствие Крыховяка "Краснодар" провел разящую атаку и забил "гол в раздевалку", после передачи Ари с фланга отличился Берг, наставник железнодорожников заявил, что гол стал следствием потери концентрации на последних минутах тайма. После матча пресс-служба "Локомотива" заявила, что Крыховяк получил сотрясение мозга, при этом он был экстренно доставлен в больницу, где были проведены необходимые мероприятия. Ничья на руку "Зениту" Во втором тайме цена ошибки возросла, вследствие чего команды создали еще меньшее количество опасных моментов. Самым примечательным стало возвращение на поле после травм двух важных игроков "Локомотива": Смолова и Антона Миранчука. Оба футболиста появились на поле, выйдя на замену. В целом футболисты "Краснодара" были активнее в атаке и имели несколько неплохих шансов для того, чтобы забить второй мяч: на 64-й минуте Берг не сумел попасть в ворота, замыкая прострел, на 68-й минуте опасно пробил Ари, мяч пролетел рядом с правым верхним углом ворот. "Локомотив" ответил на это острым выпадом ближе к концу встречи: на 80-й минуте из выгодной позиции в штрафной площади соперника в створ ворот не попал защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев. Встреча завершилась со счетом 1:1, что, в первую очередь, пошло на пользу лидеру чемпионата "Зениту", который оторвался на пять очков от ближайшего преследователя перед перерывом на матчи сборных.

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Семин остался доволен результатом встречи. "Перед перерывом [на матчи сборных], в сложившейся ситуации для нас это очень хороший результат, потому что у нас был очень мощный, энергозатратный матч в Лиге чемпионов с "Ювентусом", у нас было много травмированных игроков. Но сейчас случился и выход игроков, которые пропустили по месяцу-полтора. Поэтому считаю, что для нас это очень хороший результат". "Локомотив" не может победить на протяжении пяти матчей подряд во всех турнирах, последний раз команда одержала победу в матче РПЛ 18 октября, на выезде переиграв грозненский "Ахмат" со счетом 2:0. После этого последовали три поражения (два - в Лиге чемпионов от итальянского "Ювентуса", еще одно - в чемпионате от московского "Спартака") и две ничьи (в играх против "Уфы" и "Краснодара" в чемпионате России). Однако Семин не считает, что "Локомотив" находится в игровом кризисе: "Нормальная ситуация, мы набираем очки, находимся на втором месте [в чемпионате России]. Один приз, который разыгрывался в этом сезоне, мы выиграли (Суперкубок России - прим. ТАСС), у нас нет кризиса, у нас есть только движение вперед". В турнирной таблице РПЛ "Зенит" набрал 36 очков в 16 встречах, "Локомотив" идет вторым (31), у "Ростова", ЦСКА и "Краснодара" по 30 баллов. В следующем туре "Локомотив" 22 ноября в гостях сыграет с "Тамбовом", "Краснодар" 24 ноября также на выезде встретится с тульским "Арсеналом".