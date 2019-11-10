Российский шорт-трекист Елистратов завоевал золото этапа КМ в Монреале на дистанции 1000 м

ТАСС, 11 ноября. Россиянин Семен Елистратов занял первое место на дистанции 1000 метров на втором этапе Кубка мира по шорт-треку, который проходит в Монреале.

Спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 29,275 секунды. Второе место занял кореец Пак Ин Ук (1.29,361), третье - его соотечественник Пак Чи Вон (1.29,417).

В женском забеге на 1000 м россиянка Екатерина Ефременкова показала третий результат (1.31,125). Победила китаянка Хань Юйтун (1.30,712), второй стала канадка Кортни Саро (1.30,959).

Елистратов является олимпийским чемпионом 2014 года и бронзовым призером Игр-2018, а также чемпионом мира 2015 года и десятикратным чемпионом Европы. Ефременкова - чемпионка Европы (2018), Универсиады (2019) и бронзовый призер чемпионата мира (2016).

Этап Кубка мира завершится в ночь на понедельник.