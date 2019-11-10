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Итоговый турнир ATP

Тим обыграл Федерера в матче Итогового турнира АТР

Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:5
Доминик Тим EPA-EFE/WILL OLIVER
Описание
Доминик Тим
© EPA-EFE/WILL OLIVER

ТАСС, 11 ноября. Австриец Доминик Тим победил швейцарца Роджера Федерера в матче первого тура Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Лондоне. Призовой фонд турнира составляет $9 млн.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:5 в пользу 26-летнего австрийца, посеянного под пятым номером, 38-летний Федерер имеет третий номер посева.

Оба спортсмена играют в группе Андре Агасси вместе с сербом Новаком Джоковичем (2) и итальянцем Маттео Берреттини (8). Ранее Джокович победил Берреттини со счетом 6:2, 6:1. В квартете Бьорна Борга сыграют россиянин Даниил Медведев (4), а также лидер мирового рейтинга испанец Рафаэль Надаль, грек Стефанос Циципас (6) и немец Александр Зверев (7). Медведев стартует на турнире в понедельник матчем с Циципасом.

Тим занимает пятое место в рейтинге ATP, в его активе 16 титулов ATP. Лучшим его результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции в 2018 и 2019 годах.

Федерер в рейтинге ATP идет третьим. За карьеру он выиграл 103 титула ATP, в том числе 20 турниров серии Большого шлема, что является рекордным показателем. Он шесть раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии, один раз - Открытый чемпионат Франции, восемь - Уимблдон, пять - Открытый чемпионат США. Также он является олимпийским чемпионом 2008 года в парном разряде.

Итоговой турнир ATP проводится с 1970 года. Чаще всех на турнире побеждал Федерер - шесть раз. Среди российских теннисистов победу одерживал только Николай Давыденко в 2009 году, также он выходил в финал соревнований в 2008 году, где проиграл Джоковичу, в 1997 году в финале играл Евгений Кафельников, уступивший в решающей встрече американцу Питу Сампрасу. Итоговый турнир в Лондоне завершится 17 ноября.

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Итоговый турнир ATP
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