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Мировой футбол

"Сиэтл" во второй раз стал чемпионом MLS

В финале американский клуб обыграл "Торонто" со счетом 3:1
Футболисты "Сиэтла" AP Photo/Ted S. Warren
Описание
Футболисты "Сиэтла"
© AP Photo/Ted S. Warren

ТАСС, 11 ноября. Американский клуб "Сиэтл" обыграл канадский "Торонто" со счетом 3:1 в финале плей-офф Главной футбольной лиги (MLS). Встреча прошла на стадионе Сэнчури Линк-филд в Сиэтле (штат Вашингтон) в присутствии 69 274 зрителей.

В составе победителей отличились Келвин Лердам (57-я минута), Виктор Родригес (76) и Рауль Руидиас (90). У проигравших гол на счету Джози Алтидора (90+3).

"Сиэтл" становился чемпионом MLS в 2016 году. Тогда в финале клуб обыграл в серии пенальти "Торонто". Годом позже команды вновь встретились в решающем матче, на этот раз победу праздновал канадский клуб. В прошлом сезоне "Сиэтл" пробился в плей-офф, но в четвертьфинале проиграл "Портленду", победителем турнира стала "Атланта". Самым титулованным клубом чемпионата является "Лос-Анджелес Гэлакси", который побеждал пять раз.

Теги
Мировой футбол
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