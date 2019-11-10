"Сиэтл" во второй раз стал чемпионом MLS

ТАСС, 11 ноября. Американский клуб "Сиэтл" обыграл канадский "Торонто" со счетом 3:1 в финале плей-офф Главной футбольной лиги (MLS). Встреча прошла на стадионе Сэнчури Линк-филд в Сиэтле (штат Вашингтон) в присутствии 69 274 зрителей.

В составе победителей отличились Келвин Лердам (57-я минута), Виктор Родригес (76) и Рауль Руидиас (90). У проигравших гол на счету Джози Алтидора (90+3).

"Сиэтл" становился чемпионом MLS в 2016 году. Тогда в финале клуб обыграл в серии пенальти "Торонто". Годом позже команды вновь встретились в решающем матче, на этот раз победу праздновал канадский клуб. В прошлом сезоне "Сиэтл" пробился в плей-офф, но в четвертьфинале проиграл "Портленду", победителем турнира стала "Атланта". Самым титулованным клубом чемпионата является "Лос-Анджелес Гэлакси", который побеждал пять раз.