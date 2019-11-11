"Чикаго" обыграл "Торонто" в матче НХЛ. Ленер отразил 53 броска

ТАСС, 11 ноября. "Чикаго" победил "Торонто" со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Патрик Кейн (6-я и 13-я минуты), Кирби Дак (13), Джонатан Тэйвз (18) и Брэндон Саад (57). У проигравших отличились Вильям Нюландер (17, 43), Джон Таварес (53) и Андреас Юнссон (60). Дак и Кейн отличились с интервалом в 10 секунд.

Вратарь "Чикаго" Робин Ленер отразил 53 броска из 57, голкипер "Торонто" Майкл Хатчинсон - 29 из 34. Ленер стал четвертым голкипером в истории "Чикаго" с сезона-1955/56, кто сделал за матч минимум 53 сейва. Нападающий гостей Остон Мэттьюс сделал четыре голевые передачи, форвард хозяев Алекс Дебринкэт - три. Нападающий "Торонто" Илья Михеев провел на льду 15 минут 38 секунд и не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности "-2".

"Чикаго" занимает 12-е место в таблице Западной конференции, набрав 16 очков после 17 матчей. "Торонто" идет пятым на Востоке с 22 очками в 19 играх. В следующем матче "Чикаго" сыграет в гостях с "Вегасом" 14 ноября, "Торонто" в этот же день встретится на выезде с "Айлендерс".

В другом матче дня "Эдмонтон" на выезде обыграл "Анахайм" со счетом 6:2. Нападающий канадский команды Коннор Макдэвид оформил хет-трик, преодолев отметку в 400 очков в НХЛ, теперь в его активе 402 (139 шайб + 263 передачи) очка в 306 встречах. Макдэвид был выбран "Эдмонтоном" под первым номером на драфте 2015 года. В текущем сезоне на счету 22-летнего хоккеиста 30 (11+19) очков.

"Ванкувер" потерпел четвертое поражение подряд, проиграв на своем льду "Нью-Джерси" со счетом 1:2. "Филадельфия" победила в четвертый раз кряду, обыграв в гостях "Бостон" со счетом 3:2 в серии буллитов. "Детройт" дома выиграл у "Вегаса" - 3:2.