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Серия Гран-при по фигурному катанию

Орсер: Медведева пребывает в лучшей форме в жизни перед Гран-при в России

Тренер спортсменки отметил, что она упорно тренируется

ЧУНЦИН /Китай/, 11 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева пребывает в лучшей форме за всю карьеру перед этапом Гран-при в Москве. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменки Брайан Орсер.

"По нашему с ней мнению, она сейчас в лучшей форме за всю ее жизнь, - сказал Орсер. - У нас была неудачная короткая программа на этапе в Канаде, но она трудилась так, как никогда раньше, и я надеюсь, мы увидим плоды этих усилий. Я увижу ее в понедельник-вторник, когда вернусь в Торонто, но я каждый день узнаю о том, как у нее дела. Она пребывает в хорошем расположении духа и упорно тренируется, так что мы надеемся на лучшее".

В нынешнем сезоне Медведева выступала на этапе Гран-при в канадской Келоуне, где заняла пятое место. Московский этап пройдет с 15 по 17 ноября.

Теги
Медведева, Евгения АрмановнаСерия Гран-при по фигурному катанию
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