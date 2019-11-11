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Серия Гран-при по фигурному катанию

Орсер уверен, что Медведева сможет показать два чистых проката на этапе Гран-при в Москве

Тренер уверен, что сейчас россиянка катается, как никогда раньше

ЧУНЦИН /Китай/, 11 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российской фигуристке Евгении Медведевой по силам продемонстрировать чистые прокаты короткой и произвольной программ на этапе Гран-при в Москве. Такое мнение ТАСС высказал тренер спортсменки Брайан Орсер.

В нынешнем сезоне Медведева выступала на одном этапе Гран-при - в канадской Келоуне. На тех соревнованиях 19-летняя фигуристка допустила ошибки на всех прыжковых элементах в короткой программе и совершила одно падение. В произвольной россиянка выступила значительно лучше, однако по сумме двух прокатов она стала лишь пятой.

"Не хотел бы говорить о результатах, потому что на Гран-при в Канаде у нас все получилось не совсем так, как мы рассчитывали, но при этом произвольная программа была хороша, - сказал Орсер. - Я думаю, для нее и всей нашей команды цель - показать два отличных проката. У нее потрясные программы, она катается так, как никогда раньше, быстро скользит, надо привыкнуть кататься так, если она сможет продемонстрировать два чистых проката, она будет очень довольна, независимо от результата. И я абсолютно уверен, что ей это по силам".

Этап Гран-при в Москве пройдет с 15 по 17 ноября.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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Серия Гран-при по фигурному катанию
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