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WTA

Кудерметова поднялась на две позиции в рейтинге WTA и стала второй ракеткой России

Теннисистка занимает 39-е место
Вероника Кудерметова EPA-EFE/ANTHONY ANEX
Описание
Вероника Кудерметова
© EPA-EFE/ANTHONY ANEX

ТАСС, 11 ноября. Россиянка Вероника Кудерметова поднялась с 41-й на 39-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации в понедельник.

В первой тридцатке рейтинга изменений не произошло. Россиянка Екатерина Александрова опустилась с 35-й на 41-ю позицию и стала третьей ракеткой России. Мария Шарапова поднялась на четыре места и теперь располагается на 132-й строчке. Маргарита Гаспарян потеряла 13 позиций и теперь занимает 100-е место.

 

Рейтинг WTA от 11 ноября:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 7851 очко;

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) - 5940;

3 (3). Наоми Осака (Япония) - 5496;

4 (4). Симона Халеп (Румыния) - 5462;

5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) - 5192;

6 (6). Элина Свитолина (Украина) - 5075;

7 (7). Петра Квитова (Чехия) - 4776;

8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) - 4685;

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4245;

10 (10). Серена Уильямс (США) - 3935…

30 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1560…

39 (41). Вероника Кудерметова (Россия) - 1351...

41 (35). Екатерина Александрова (Россия) - 1325…

54 (54). Светлана Кузнецова (Россия) - 1052...

61 (59). Анна Блинкова (Россия) - 1007...

70 (69). Дарья Касаткина (Россия) - 851…

90 (93). Анастасия Потапова (Россия) - 695...

100 (87). Маргарита Гаспарян (Россия) - 661...

101 (100). Анна Калинская (Россия) - 661…

132 (136). Мария Шарапова (Россия) - 466.

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