Медведев сохранил четвертую строчку в рейтинге ATP. Донской опустился на шесть позиций

ТАСС, 11 ноября. Россиянин Даниил Медведев продолжает занимать четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации в понедельник.
В воскресенье начался Итоговый турнир АТР, который проходит в Лондоне. На групповом этапе Медведев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем (первый номер рейтинга), греком Стефаносом Циципасом (6) и немцем Александром Зверевым (7). Первый матч на турнире россиянин проведет против Циципаса в понедельник, начало встречи запланировано на 17:00 мск.
В первой тридцатке изменений не произошло. Россиянин Евгений Донской опустился со 108-й на 114-ю строчку в рейтинге.
Рейтинг АТР от 11 ноября:
- 1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 9585 очков;
- 2 (2). Новак Джокович (Сербия) - 8945;
- 3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 6190;
- 4 (4). Даниил Медведев (Россия) - 5705;
- 5 (5). Доминик Тим (Австрия) - 5025;
- 6 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 4000;
- 7 (7). Александр Зверев (Германия) - 2945;
- 8 (8). Маттео Берреттини (Италия) - 2670;
- 9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 2540;
- 10 (10). Гаэль Монфис (Франция) - 2530...
- 17 (17). Карен Хачанов (Россия) - 1840...
- 23 (23). Андрей Рублев (Россия) - 1584...
- 114 (108). Евгений Донской (Россия) - 497.