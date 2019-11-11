Медведев сохранил четвертую строчку в рейтинге ATP. Донской опустился на шесть позиций

ТАСС, 11 ноября. Россиянин Даниил Медведев продолжает занимать четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации в понедельник.

В воскресенье начался Итоговый турнир АТР, который проходит в Лондоне. На групповом этапе Медведев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем (первый номер рейтинга), греком Стефаносом Циципасом (6) и немцем Александром Зверевым (7). Первый матч на турнире россиянин проведет против Циципаса в понедельник, начало встречи запланировано на 17:00 мск.

В первой тридцатке изменений не произошло. Россиянин Евгений Донской опустился со 108-й на 114-ю строчку в рейтинге.

Рейтинг АТР от 11 ноября: