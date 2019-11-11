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Серия Гран-при по фигурному катанию

Щербакова намерена защитить титул чемпионки России по фигурному катанию

Национальное первенство пройдет в Красноярске с 25 по 29 декабря
Анна Щербакова AP Photo/David Becker
Описание
Анна Щербакова
© AP Photo/David Becker

ЧУНЦИН /Китай/, 11 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Победительница прошлогоднего чемпионата России в женском одиночном фигурном катании Анна Щербакова намерена защитить свой титул в нынешнем сезоне. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.

В прошлом году Щербакова, выступавшая в то время на юниорском уровне, дебютировала на взрослом чемпионате России и смогла завоевать на нем золотую медаль. Спортсменка одержала победу над более опытными соперницами, среди которых были олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. В сезоне-2019/20 15-летняя Щербакова начала выступать среди взрослых и, одержав победы на двух этапах Гран-при, квалифицировалась в финал серии.

"Да, конечно, - ответила фигуристка на вопрос о том, намерена ли она защитить титул. - Но для себя, чтобы никак не отвлекаться, поставлю задачу откататься чисто. Потому что если сразу думать о том, что я хочу выиграть, это начинает мешать и отвлекать".

Чемпионат России в 2019 году пройдет в Красноярске с 25 по 29 декабря.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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