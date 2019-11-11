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ММА

Тренер: Абубакар Нурмагомедов проиграл дебютный бой в UFC из-за расслабленности

В субботу россиянин уступил немцу Давиду Заваде на турнире в Москве

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Абубакар Нурмагомедов проиграл в дебютном поединке в организации из-за расслабленности и безответственного отношения. Об этом ТАСС заявил тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

Боец является двоюродным братом чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. В субботу он проиграл немцу Давиду Заваде в первом раунде дебютного поединка в организации удушающим приемом "треугольник".

"Неответственное отношение к делу, расслабленность - это точно, - сказал специалист. - Думал, что уже решает задачу. Попал в стойке два раза и перевел его [Заваду] в партер, но зачем-то потом отпустил и вообще решил занять позицию сбоку. Он совершил грубейшую ошибку".

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