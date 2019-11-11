Фигуристка Туктамышева продолжит карьеру до Олимпийских игр 2022 года

ЧУНЦИН /Китай/, 11 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Чемпионка мира и Европы российская фигуристка Елизавета Туктамышева будет продолжать карьеру до зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.

За время соревновательной карьеры Туктамышева могла выступить на двух Олимпийских играх - в 2014 году в Сочи, а также в 2018-м в в южнокорейском Пхёнчхане. Однако оба раза фигуристка не смогла попасть на них.

"Да, безусловно", - ответила 22-летняя фигуристка на вопрос о том, продолжит ли кататься до следующих Игр.

При этом спортсменка отметила, что не знает, как будет складываться ее карьера после 2022 года.

Туктамышева - чемпионка мира и Европы 2015 года, также в ее активе победа в финале Гран-при сезона-2014/2015. Она одной из первых в мире начала исполнять сложнейший среди всех тройных прыжков - аксель. В нынешнем сезоне фигуристка завоевала бронзовые медали на этапах Гран-при в Лас-Вегасе (США) и китайском Чунцине.