Туктамышева сообщила, что приостановила тренировки четверного тулупа

Перед началом нынешнего сезона Туктамышева рассказала, что тренировала этот прыжок на специальном страховочном приспособлении - "удочке" или лонже. Тулуп считается простейшим из всех видов четверных, однако на соревнованиях его исполняла лишь россиянка Александра Трусова.

"На лонже - это просто, так как там есть помощь определенная, нет страха упасть больно, - сказала Туктамышева. - Поэтому на лонже многие делают, это нормальное явление, но сейчас, так как сезон очень серьезный, надо делать акцент на стабильность того, что уже есть в программе. Так что мы приостановили это".

Туктамышева - чемпионка мира и Европы 2015 года, также в ее активе победа в финале Гран-при сезона-2014/2015. Она одна из первых в мире начала исполнять сложнейший среди всех тройных прыжков - аксель. В нынешнем сезоне фигуристка завоевала бронзовые медали на этапах Гран-при в Лас-Вегасе (США) и китайском Чунцине.