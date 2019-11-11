Валерий Петраков назначен на пост главного тренера ФК "Луч"

ТАСС, 11 ноября. Россиянин Валерий Петраков возглавил владивостокский "Луч", который выступает в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 61-летним Петраковым подписан до конца сезона. Исполнявший обязанности главного тренера Александр Ушахин вошел в тренерский штаб Петракова.

Ранее Петраков работал в томской "Томи", московском "Торпедо", "Москве", "Ростове", владикавказской "Алании", подмосковных "Химках" и брянском "Динамо". Вместе с "Томью" Петраков трижды завоевал бронзовые медали второго по силе дивизиона чемпионатов России по футболу (2002, 2003, 2016). Также при Петракове "Томь" показала лучший результат клуба в чемпионатах России - восьмое место по итогам сезона-2006. В Кубке России сезона-2007/08 команда дошла до полуфинала турнира.

В качестве игрока Петраков стал обладателем Кубка СССР в составе "Торпедо" (1986), вместе со сборной СССР он стал чемпионом мира среди юниоров (1977) и чемпионом Европы среди молодежных команд (1980).

На данный момент "Луч" находится в зоне вылета, располагаясь на 17-м месте в турнирной таблице Олимп - ФНЛ, команда набрала 20 очков в 22 турах. В 23-м туре "Луч" на выезде сыграет с ярославским "Шинником", встреча пройдет в среду.