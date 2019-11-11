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Летние неолимпийские виды спорта

Москва может принять чемпионат мира по самбо 2021 года

Окончательное решение о проведении соревнований в российской столице может быть принято на исполкоме Международной федерации самбо
Глава Международной федерации самбо Василий Шестаков Александр Щербак/ТАСС
Описание
Глава Международной федерации самбо Василий Шестаков
© Александр Щербак/ТАСС

ЧХОНДЖУ /Южная Корея/, 11 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Москва впервые в российской истории может принять чемпионат мира по самбо, город рассматривается как кандидат на турнир 2021 года. Об этом в интервью ТАСС по окончании чемпионата мира в Южной Корее сообщил президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков.

"Думаю, чемпионат мира 2021 года может принять Москва, - сообщил Шестаков. - Тогда же запланирован и отчетно-выборный конгресс Международной федерации самбо".

Окончательное решение о проведении соревнований в российской столице может быть принято на исполкоме FIAS, запланированном на март. Площадкой проведения турнира обещает стать Международный центр самбо в Лужниках, закладка камня которого может пройди еще в нынешнем году.

"Надеемся, что к тому времени уже будет построен Международный центр самбо. Начинается нулевой цикл, выбран грунт, сейчас начнут заливать бетон, запланирована закладка камня, - отметил Шестаков. - Думаю, это торжественное мероприятие произойдет уже до Нового года. Сейчас дело только за строителями, и есть надежда, что они уложатся к этому сроку".

Москва единожды принимала чемпионат мира в 1990 году, когда на турнире выступала сборная СССР. Россия шесть раз принимала соревнования - в Кстово (1993 год), Калининграде (1998), Санкт-Петерурге (2003, 2008, 2013) и Сочи (2017).

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Летние неолимпийские виды спорта
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