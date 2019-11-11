Свищев назвал политизированным решение США не выдавать визы ФК "Спартак"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. США приняли политизированное решение не выдавать футбольному клубу "Спартак" визы для поездки на турнир в январе. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал ТАСС, что "Спартак", скорее всего, откажется от участия в турнире во Флориде, поскольку американское посольство не выдает визы членам команды.

"Очевидно, что США приняли в отношении российских футболистов политизированное решение. Подобное со стороны американских властей исходит не в первый раз. В канун или даже аккурат в начале спортивных соревнований российские атлеты лишаются возможности выступить на турнирах, которые запланированы на территории США. Причем не по своей вине, поскольку все необходимые для оформления виз документы предоставлены", - сказал Свищев.

"Из-за подобных действий США нарушается не только план подготовки спортсменов к соревнованиям. Спортивный клуб или федерация терпят и финансовые убытки, ведь бюджет закладывается на год вперед", - добавил он.

По мнению депутата, на эту проблему должен обратить внимание Международный олимпийский комитет. "Я считаю, что комитету нужно уже создать специальное подразделение, которое занималось бы оформлением виз спортсменам разных стран. На мой взгляд, нужно вообще ввести "спортивные" паспорта наподобие дипломатических. Чтобы атлеты не попадали в ситуации, когда после длительных подготовок к соревнованиям, не могут принять в них участие", - отметил Свищев.

В октябре сообщалось, что "Спартак" с 15 по 18 января должен был сыграть на турнире, в котором также принимают участие бразильские клубы "Коринтианс" и "Палмейрас", а также колумбийский "Атлетико Насьональ".