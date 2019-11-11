Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол на Украине

Киевское "Динамо" опубликовало заявление по расистскому скандалу во встрече с ФК "Шахтер"

Игроки донецкого клуба Тайсон и Дентиньо расплакались прямо на поле, после чего арбитр встречи Николай Балакин принял решение увести команды в подтрибунное помещение на несколько минут

ТАСС, 11 ноября. Киевское "Динамо" выступило с официальным заявлением по расистскому инциденту, произошедшему в гостевом матче 14-го тура чемпионата Украины против донецкого "Шахтера". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В воскресенье "Шахтер" обыграл "Динамо" со счетом 1:0. По сообщениям СМИ, фанаты "Динамо" весь матч провоцировали бразильских футболистов "Шахтера" расистскими выкриками. На 75-й минуте встречи полузащитник "Шахтера" Тайсон выбил мяч на трибуну в сторону болельщиков "Динамо" и показал неприличный жест. Тайсон и его партнер по команде Дентиньо расплакались, главный арбитр встречи Николай Балакин принял решение увести команды в подтрибунное помещение на несколько минут, после чего игроки вернулись на поле и Тайсон получил красную карточку.

"Многочисленные СМИ распространили официальное заявление менеджмента одного из футбольных клубов - участников матча, в котором безапелляционно обвиняются болельщики нашей команды, якобы совершившие расистские и ксенофобские действия, - говорится в заявлении пресс-службы "Динамо". - "Динамо" своими действиями и поступками неоднократно подчеркивало преданность принципам честной игры и общечеловеческим ценностям, борьба с негативными проявлениями отдельных лиц является постоянной. Проблема нетерпимости актуальна не только для отдельных клубов, но и, к сожалению, присутствует на большинстве активных фанатских секторов. Стоит отдельно отметить чрезвычайно важную роль Федерации футбола Украины (ФФУ) в борьбе с футбольными хулиганами, санкции которой сводятся к определению размеров денежных штрафов, однако на данный момент ФФУ не провела ни одного мероприятия с представителями клубов и лидеров фанатских движений по этой теме".

"Разделяя озабоченность наших донецких коллег в вопросах соблюдения норм человеческой морали на спортивных аренах, считаем поспешным утверждение о вине наших болельщиков, в то время как расследование обстоятельств этого дела еще даже не началось, - добавляет пресс-служба. - Установление фактов происшествия, определение роли и возможной вины ее участников является исключительной прерогативой органов досудебного расследования. Мы с нетерпением ждем начала следствия, готовы всесторонне помогать в нем и, в случае доказанности вины, будем принимать все возможные меры для дальнейшей изоляции данных лиц не только от футбола, но и от общества. Ожидаем обнародования фото- и видеоматериалов, которые могли бы пролить свет на все обстоятельства инцидента".

"Шахтер" лидирует в чемпионате Украины, набрав 40 очков, "Динамо" располагается на четвертом месте (27). В 15-м туре донецкий клуб примет "Львов", киевляне дома сыграют с "Мариуполем".

Реклама на ТАСС
Олимпиада-2020 в Токио
Самбисты проведут мастер-классы в Доме болельщика на Олимпийских играх в Токио
В ноябре прошлого года самбо получило временное признание МОК
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС