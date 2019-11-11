Киевское "Динамо" опубликовало заявление по расистскому скандалу во встрече с ФК "Шахтер"

ТАСС, 11 ноября. Киевское "Динамо" выступило с официальным заявлением по расистскому инциденту, произошедшему в гостевом матче 14-го тура чемпионата Украины против донецкого "Шахтера". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В воскресенье "Шахтер" обыграл "Динамо" со счетом 1:0. По сообщениям СМИ, фанаты "Динамо" весь матч провоцировали бразильских футболистов "Шахтера" расистскими выкриками. На 75-й минуте встречи полузащитник "Шахтера" Тайсон выбил мяч на трибуну в сторону болельщиков "Динамо" и показал неприличный жест. Тайсон и его партнер по команде Дентиньо расплакались, главный арбитр встречи Николай Балакин принял решение увести команды в подтрибунное помещение на несколько минут, после чего игроки вернулись на поле и Тайсон получил красную карточку.

"Многочисленные СМИ распространили официальное заявление менеджмента одного из футбольных клубов - участников матча, в котором безапелляционно обвиняются болельщики нашей команды, якобы совершившие расистские и ксенофобские действия, - говорится в заявлении пресс-службы "Динамо". - "Динамо" своими действиями и поступками неоднократно подчеркивало преданность принципам честной игры и общечеловеческим ценностям, борьба с негативными проявлениями отдельных лиц является постоянной. Проблема нетерпимости актуальна не только для отдельных клубов, но и, к сожалению, присутствует на большинстве активных фанатских секторов. Стоит отдельно отметить чрезвычайно важную роль Федерации футбола Украины (ФФУ) в борьбе с футбольными хулиганами, санкции которой сводятся к определению размеров денежных штрафов, однако на данный момент ФФУ не провела ни одного мероприятия с представителями клубов и лидеров фанатских движений по этой теме".

"Разделяя озабоченность наших донецких коллег в вопросах соблюдения норм человеческой морали на спортивных аренах, считаем поспешным утверждение о вине наших болельщиков, в то время как расследование обстоятельств этого дела еще даже не началось, - добавляет пресс-служба. - Установление фактов происшествия, определение роли и возможной вины ее участников является исключительной прерогативой органов досудебного расследования. Мы с нетерпением ждем начала следствия, готовы всесторонне помогать в нем и, в случае доказанности вины, будем принимать все возможные меры для дальнейшей изоляции данных лиц не только от футбола, но и от общества. Ожидаем обнародования фото- и видеоматериалов, которые могли бы пролить свет на все обстоятельства инцидента".

"Шахтер" лидирует в чемпионате Украины, набрав 40 очков, "Динамо" располагается на четвертом месте (27). В 15-м туре донецкий клуб примет "Львов", киевляне дома сыграют с "Мариуполем".