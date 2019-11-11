Олимпийская чемпионка Огиенко включена в волейбольный Зал славы

ТАСС, 11 ноября. Советская и российская волейболистка Валентина Огиенко, которая в данный момент занимает пост генерального директора женского клуба "Уралочка-НТМК" из Свердловской области, включена в международный Зал славы в США. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Совет директоров Международного зала волейбольной славы (IVHF) единогласно проголосовал за 54-летнюю россиянку. Церемония награждения прошла в субботу в Холиоке (США, штат Массачусетс).

"В первую очередь хочу поблагодарить моих родителей, - сказала Огиенко. - Также хочу сказать спасибо всем тренерам, с которыми я работала, конечно, это Николай Васильевич Карполь, который мне очень много дал. Каждый из моих тренеров отдавал мне и команде частичку себя. Огромное спасибо девочкам, которые всегда были со мной".

Огиенко является олимпийской чемпионкой игр в Сеуле 1988 года в составе сборной СССР и серебряным призером Игр 1992 года в составе сборной СНГ. Также она является победителем чемпионата мира 1990 года в составе команды СССР и двукратным бронзовым призером мирового первенства в составе сборной России. На ее счету четыре золотые, две серебряные и одна бронзовая награда чемпионатов Европы.