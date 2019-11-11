Сборная России по футболу готовится к ноябрьским матчам отбора ЧЕ-2020 в полном составе

СОЧИ, 11 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу в полном составе готовится к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года против команд Бельгии и Сан-Марино. Тренировка проходит в Сочи на стадионе им. Метревели.

Подопечные Станислава Черчесова встретятся с бельгийцами в Санкт-Петербурге 16 ноября, гостевой матч со сборной Сан-Марино пройдет 19 ноября.