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Евро-2020

Сборная России по футболу готовится к ноябрьским матчам отбора ЧЕ-2020 в полном составе

Национальная команда 16 ноября сыграет против сборной Бельгии в Петербурге
Футболисты сборной России Тимофей Нежданов/ТАСС
Описание
Футболисты сборной России
© Тимофей Нежданов/ТАСС

СОЧИ, 11 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу в полном составе готовится к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года против команд Бельгии и Сан-Марино. Тренировка проходит в Сочи на стадионе им. Метревели.

Подопечные Станислава Черчесова встретятся с бельгийцами в Санкт-Петербурге 16 ноября, гостевой матч со сборной Сан-Марино пройдет 19 ноября.

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Черчесов 5 ноября объявил список из 25 футболистов, приглашенных на сбор национальной команды для подготовки к играм. Двумя днями позже стало известно, что полузащитник испанской "Валенсии" Денис Черышев пропустит ноябрьские матчи сборной России из-за травмы бедра, вместо него был вызван хавбек петербургского "Зенита" Александр Ерохин. В воскресенье было объявлено, что полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов заменит получившего мышечное повреждение полузащитника столичного "Локомотива" Дмитрия Баринова.

После победы над сборной Кипра 13 октября команда России гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).

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Евро-2020
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