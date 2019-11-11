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Сборные по футболу

Молодежная сборная России по футболу тренируется в полном составе

В тренировке участвуют все 23 игрока, вызванные Михаилом Галактионовым

НОВОГОРСК /Московская область/, 11 ноября. /ТАСС/. Футболисты молодежной сборной России тренируются на учебно-тренировочной базе в Новогорске в полном составе. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

Сборная России примет команду Латвии в Ростове-на-Дону 15 ноября, а 19 ноября в гостях сыграет с командой Сербии.

В тренировке участвуют все 23 игрока, вызванные Михаилом Галактионовым.

Россияне занимают второе место в пятой отборочной группе, набрав в четырех матчах восемь очков. Первое место занимает сборная Польши с 10 очками. В финальную часть соревнований выходят девять победителей групп и лучшая вторая команда из групп. Остальные сборные, занявшие вторые места, за право выйти в финальную стадию сыграют в стыковых матчах.

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