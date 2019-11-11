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Евро-2020

Черчесов: состояние российских футболистов станет понятным во вторник

Национальная команда проводит сбор в Сочи перед отборочными матчами Евро-2020 со сборными Бельгии и Сан-Марино
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Сергей Бобылев/ТАСС

СОЧИ, 11 ноября. /ТАСС/. Состояние всех футболистов сборной России станет понятно после теста во вторник. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Станислав Черчесов.

Национальная команда проводит сбор в Сочи перед отборочными матчами со сборными Бельгии и Сан-Марино. По ходу тренировки общую группу покинули Александр Головин и Магомед Оздоев.

"Обычное явление, на второй день после игры у кого-то что-то вылезает, поэтому мы индивидуально ко всем подходим. Остальные все в нормальном состоянии, сегодня тренировка легонькая, завтра посмотрим, у кого как обстоят дела", - сказал Черчесов.

Теги
Евро-2020
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