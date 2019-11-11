Черчесов: состояние российских футболистов станет понятным во вторник

СОЧИ, 11 ноября. /ТАСС/. Состояние всех футболистов сборной России станет понятно после теста во вторник. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Станислав Черчесов.

Национальная команда проводит сбор в Сочи перед отборочными матчами со сборными Бельгии и Сан-Марино. По ходу тренировки общую группу покинули Александр Головин и Магомед Оздоев.

"Обычное явление, на второй день после игры у кого-то что-то вылезает, поэтому мы индивидуально ко всем подходим. Остальные все в нормальном состоянии, сегодня тренировка легонькая, завтра посмотрим, у кого как обстоят дела", - сказал Черчесов.