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Футбол в России

Футболист "Спартака" Умяров рад игровой практике, которую получает при Тедеско

Полузащитник принял участие во всех пяти матчах клуба под руководством назначенного 14 сентября специалиста

НОВОГОРСК /Московская область/, 11 ноября. /ТАСС/. Футболист московского "Спартака" Наиль Умяров рад, но не удивлен количеству игровой практики, которую он получает при главном тренере Доменико Тедеско. Таким мнением полузащитник поделился с журналистами после открытой тренировки молодежной сборной России.

Умяров сыграл во всех пяти матчах под руководством назначенного 14 октября Тедеско.

"Рад, но не удивлен [игровой практике]. Футболист, который играет в премьер-лиге, не должен быть удивлен, всему свое время, когда-то ты играешь, когда-то нет. Просто нужно доказывать, тренироваться, играть и наслаждаться. Единственный матч, когда я действительно "наелся", это в игре с "Локомотивом", а так "физики" хватает", - рассказал Умяров.

"Спартак" идет шестым в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко в 16 матчах. В следующем туре чемпионата России красно-белые сыграют 24 ноября на выезде с екатеринбургским "Уралом".

Молодежная сборная России находится на второй строчке в пятой отборочной группе чемпионата Европы 2021 года, набрав восемь очков в четырех матчах, лидирует сборная Польши (10). В финальную часть соревнований выходят девять победителей групп и лучшая вторая команда из групп. Остальные сборные, занявшие вторые места, за право выйти в финальную стадию сыграют в стыковых матчах. Российская команда сыграет 15 ноября в Ростове-на-Дону со сборной Латвии, 19 ноября - в гостях с командой Сербии.

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Российский футбол
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