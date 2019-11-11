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Футбол в России

Егоров: гол Облякова в ворота ФК "Сочи" был засчитан верно

Глава департамента по судейству и инспектированию РФС поддержал арбитра встречи Станислава Васильева

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Гол полузащитника ЦСКА Ивана Облякова в ворота "Сочи" в матче 16-го тура чемпионата России по футболу был засчитан правильно. Такое мнение журналистам высказал глава департамента по судейству и инспектированию Российского футбольного союза Александр Егоров.

На 52-й минуте матча в моменте, предшествовавшем второму голу в ворота "Сочи", полузащитник ЦСКА Константин Кучаев, возможно, упустил мяч за лицевую линию, после чего продолжил атаку, которую точным ударом завершил еще один хавбек ЦСКА Иван Обляков. Судья Станислав Васильев и его ассистент Максим Гаврилин в этом эпизоде не увидили повода для остановки игры.

"Не могу сказать точно, качество трансляции не дает нам полной картинки. По моему мнению, мяч засчитан правильно, мы поддерживаем решение, и у нас нет той пленки, которая могла бы доказать, что он [Васильев] не прав", - сказал Егоров.

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