Черчесов: сборной России по футболу перед матчем с бельгийцами важно верно подготовиться

Сборная России в Сочи готовится к заключительным матчам квалификации Евро-2020. Занятие сборной под руководством Черчесова посетили зрители, среди которых были и уличные команды. Помимо игры с бельгийцами, которая состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге, национальной команде предстоит в гостях сыграть с командой Сан-Марино (19 ноября).

СОЧИ, 11 ноября. /ТАСС/. Правильная подготовка сборной России по футболу является ключевым аспектом в преддверии матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Бельгии. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал главный тренер сборной Станислав Черчесов.

"Шансы на игру с Бельгией оценивать не будем, потому что нам надо подготовиться, оценить свои возможности, - сказал главный тренер сборной России. - Мы играем дома, против сильного соперника. Главное - правильно подготовиться".

"Если бы мы их [болельщиков] не поддерживали, их бы не было, - отметил Черчесов, говоря об ажиотаже вокруг тренировки сборной России. - Нам сначала сказали, что хотят пригласить одну команду, я сказал: "Почему одна команда? Все должны приехать и посмотреть". Если такая возможность есть, мы всегда так делаем".

Также специалист сообщил, что он остался доволен состоянием газона на стадионе имени Метревели, где занимается национальная команда. "Поле подготовили на топ-уровне, мы очень благодарны организаторам", - отметил он.