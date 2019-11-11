Егоров: Вилков должен был назначить пенальти в спорных моментах матча "Оренбург" - "Уфа"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Арбитр Михаил Вилков должен был назначить два пенальти в ворота "Уфы" в матче 16-го тура чемпионата России по футболу с "Оренбургом". Такое мнение журналистам высказал глава департамента по судейству и инспектированию Российского футбольного союза Александр Егоров.

После матча главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов, который получил предупреждение, высказал недовольство работой судьи.

"Арбитр ошибся в двух ключевых моментах, в обоих эпизодах нужно было назначить пенальти", - сказал Егоров.

Матч команд завершился со счетом 0:0.

На 45-й минуте матча "Рубин" - "Динамо" защитник "Динамо" Владимир Рыков "подставился" под полузащитника "Рубина" Александра Зуева, сделав движение в его сторону. Тот наткнулся на соперника, изобразившего фол. Арбитр Евгений Турбин показал казанцу желтую карточку, которая стала для него второй.

"Вторая карточка показана Зуеву ошибочно, но арбитр не видел эпизод, принял такое решение по подсказке. Потом мы увидели, что нужно было принять другое решение. Рыков там ничего не симулировал, так что ничего вопиющего не было, его наказывать было не за что", - отметил Егоров.