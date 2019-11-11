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Сборные по футболу

Умяров: у футболистов молодежной сборной России нет недооценки команды Латвии

Встреча между командами пройдет 15 ноября в Ростове-на-Дону

НОВОГОРСК /Московская область/, 11 ноября. /ТАСС/. Футболист молодежной сборной России Наиль Умяров заявил, что у команды нет недооценки перед предстоящим матчем против латвийцев. Об этом полузащитник рассказал журналистам после открытой тренировки молодежной сборной.

Российская команда в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы - 2021 сыграет 15 ноября в Ростове-на-Дону со сборной Латвии, 19 ноября - в гостях с командой Сербии.

"Все приезжают с горящими глазами, хотят побеждать, атмосфера в коллективе отличная, такого [недооценки соперника] точно нет. Все зависит только от нас, все в наших руках, - сказал Умяров. - Приложим все усилия, чтобы победить и выйти на Евро".

На вопрос о том, что в сборной выступают молодые игроки, которые играют в основных составах лучших клубов России, 19-летний полузащитник отметил, что "играют в футбол не игроки, а команда, то что играют в клубах - это совсем другое".

"В Екатеринбурге и Саранске наши болельщики сделали нам очень приятно. Когда ты приезжаешь в такие города и чувствуешь эту поддержку, хочется жить и играть. Все у нас очень амбициозные ребята и хотелось бы показать себя и на чемпионате Европы, но все нужно пройти постепенно и выйти на Евро. На этот сезон задача - выиграть два матча в сборной, приехать в клуб и набрать как можно больше очков", - добавил Умяров.

Молодежная сборная России находится на второй строчке в пятой отборочной группе к чемпионату Европы 2021 года, набрав восемь очков в четырех матчах, лидирует сборная Польши (10). В финальную часть соревнований выходят девять победителей групп и лучшая команда, ставшая в своей группе второй. Остальные сборные, занявшие вторые места, за право выйти в финальную стадию сыграют в стыковых матчах.

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