Егоров: Мияйлович абсолютно верно удален за фол на футболисте "Спартака" Понсе

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Глава департамента по судейству и инспектированию Российского футбольного союза Александр Егоров заявил, что красная карточка, показанная защитнику самарских "Крыльев Советов" Срджану Мияйловичу за фол на форварде московского "Спартака" Эсекьеле Понсе, показана абсолютно верно. Об этом Егоров сказал журналистам на брифинге.

"Крылья Советов" 11 лет не могут обыграть на выезде ФК "Спартак"

Пролетая над Москвой. "Крылья Советов" 11 лет не могут обыграть на выезде ФК "Спартак"

В субботу "Спартак" дома переиграл "Крылья Советов" со счетом 2:0 в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В составе "Крыльев Советов" были удалены Мияйлович и защитник Максим Карпов.

"Красная карточка полузащитнику "Крыльев Советов" Срджану Мияйлович за фол на нападающем "Спартака" Понсе показана абсолютно правильно. Комментировать не буду, этот эпизод будет рассматривать КДК [Контрольно-дисциплинарный комитет]".

"Спартак" располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 16 турах. "Крылья Советов" занимают 12-е место, имея в активе 18 очков после 16 матчей. В 17-м туре "Спартак" на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом" 24 ноября, в тот же день "Крылья Советов" в гостях встретятся с московским ЦСКА.