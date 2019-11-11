Егоров надеется, что его департамент выправит ситуацию с работой судей до конца года

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Глава департамента по судейству и инспектированию Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров выразил надежду, что до конца года его департамент исправит негативную ситуацию, связанную с работой арбитров в матчах национального чемпионата. Об этом Егоров рассказал журналистам.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что Егоров будет уволен со своей должности из-за многочисленных претензий к работе судей в матчах чемпионата России. "Руководство РФС дало нам время для исправления ситуации, мы работаем. Надеемся, что до конца года все получится", - сказал Егоров.