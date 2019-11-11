Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Егоров надеется, что его департамент выправит ситуацию с работой судей до конца года

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что глава департамента по судейству и инспектированию РФС будет уволен со своей должности из-за многочисленных претензий к работе арбитров в матчах РПЛ

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Глава департамента по судейству и инспектированию Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров выразил надежду, что до конца года его департамент исправит негативную ситуацию, связанную с работой арбитров в матчах национального чемпионата. Об этом Егоров рассказал журналистам.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что Егоров будет уволен со своей должности из-за многочисленных претензий к работе судей в матчах чемпионата России. "Руководство РФС дало нам время для исправления ситуации, мы работаем. Надеемся, что до конца года все получится", - сказал Егоров.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Евро-2020
Жемалетдинов назвал боевым настроение футболистов сборной России перед игрой с бельгийцами
Встреча между командами пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС