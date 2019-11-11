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Футбол в России

Егоров: желтая карточка футболисту Ткачеву за нарушение на Жиркове была показана верно

Игрок "Арсенала" шипами сзади ударил по ноге хавбека "Зенита"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Арбитр футбольного матча между тульским "Арсеналом" и петербургским "Зенитом" Алексей Еськов принял правильное решение в эпизоде с нарушением правил на Юрии Жиркове. Такое мнение этом журналистам в понедельник высказал глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

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На 69-й минуте матча "Арсенал" - "Зенит" (0:1) Еськов показал желтую карточку полузащитнику "Арсенала" Сергею Ткачеву за то, что он шипами сзади ударил по ноге хавбека "Зенита" Жиркова.

"Похожая ситуация была в прошлом туре с Азмуном, и в том туре, и в этом за похожие моменты показали желтую карточку. Когда смотришь медленные повторы - это одно, а когда смотришь в динамике, это другое, делал бы подкат Ткачев со скоростью, вопросов бы не было - красная, - сказал Егоров. - Но мы смотрим эпизод - Жирков бежит спокойно, за ним Ткачев пытается и наступает, нехорошо смотрится, но в динамике - это железная желтая карточка. Когда нет скорости, агрессии - это нормальная желтая карточка, во всех таких случаях нужно показывать желтую".

В турнирной таблице чемпионата России "Зенит" набрал 36 очков в 16 встречах, "Локомотив" идет вторым (31), у "Ростова", ЦСКА и "Краснодара" по 30 баллов. В следующем туре "Зенит" 23 ноября сыграет в гостях с казанским "Рубином", "Арсенал" 24 ноября примет "Краснодар".

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