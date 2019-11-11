Егоров обсуждал работу судей с руководством футбольных клубов "Локомотив" и "Краснодар"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров после матча 16-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Краснодаром" обсуждал с руководителями клубов, генеральным директором Василием Кикнадзе и президентом Сергеем Галицким, работу на игре судьи Владислава Безбородова. Об этом журналистам в понедельник сообщил Егоров.

Матч между "Локомотивом" и "Краснодаром" состоялся в воскресенье в Москве (1:1).

"Был контакт Ари и Гжегожа Крыховяка, это было жестковато, но не на красную карточку, - сказал Егоров, разбирая один из спорных эпизодов, в котором Ари была показана желтая карточка. - Не бывает такого, что я хочу нанести кому-то травму и лбом в этого человека несусь. Желаю Крыховяку здоровья, так случается".

"Перед назначением штрафного [с которого "Локомотив" забил гол], арбитр должен был зафиксировать фол, - отметил Егоров. - Но в игре бывают ситуации, когда арбитр пропускает фол или не показывает карточки. Этот момент мы обсуждали с Галицким по телефону после матча, мог или не мог арбитр использовать VAR (система видеоассистента рефери - прим. ТАСС), с Кикнадзе также общались. Арбитр пропустил фол, потом назначил штрафной, забили гол, а могли и не забить".