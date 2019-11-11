Жемалетдинов назвал боевым настроение футболистов сборной России перед игрой с бельгийцами

Россияне примут сборную Бельгии 16 ноября в Санкт-Петербурге, начало - 20:00 мск, 19 ноября подопечные Станислава Черчесова сыграют в гостях с командой Сан-Марино. Национальная команда проводит сбор в Сочи.

СОЧИ, 11 ноября. /ТАСС/. Полузащитник Рифат Жемалетдинов заявил, что футболисты сборной России находятся в боевом настроении перед матчем отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против команды Бельгии. Об этом полузащитник национальной команды рассказал журналистам на открытой тренировке.

"Сегодня была более восстановительная тренировка, - сказал Жемалетдинов. - Настроение отличное, физическое состояние тоже хорошее, мы работаем, готовимся к матчу, у нас отличное, боевое настроение, все готовы сыграть. Соперник серьезный, поэтому будем отдавать все силы, чтобы победить его".

Со словами Жемалетдинова согласился вратарь сборной России Сослан Джанаев. "Мы тренируемся, готовимся, каждый должен показывать максимум. Понятно, что каждый ждет своего шанса в игре со сборной Бельгии", - отметил голкипер.

Открытую тренировку сборной России посетили зрители, среди которых были и игроки детских уличных команд. "Приятно, что ребята приходят, сами были такими. Самое главное, чтобы ребята любили футбол, старались выкладываться на сто процентов и слушали тренера", - добавил Джанаев.

После победы над сборной Кипра 13 октября команда России гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).