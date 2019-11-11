Галактионов: футболисты молодежной сборной России намерены победить в ближайших матчах

НОВОГОРСК /Московская область/, 11 ноября. /ТАСС/. Футболисты молодежной сборной России настроены на победу в ближайших матчах отборочного турнира чемпионата Европы - 2021, понимая важность игры за национальную команду. Об этом заявил журналистам после открытой тренировки старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов.

Российская команда сыграет 15 ноября в Ростове-на-Дону со сборной Латвии, 19 ноября - в гостях с командой Сербии. В ходе тренировки девять игроков занимались по индивидуальной программе.

"Завтра вся команда в полном составе будет работать вместе, все здоровы. Все ребята прекрасно понимают, зачем они сюда приезжают, что надо выиграть, ведь защищаем честь страны. Мы видим, что в каждой игре ребята полностью отдаются, но что-то получается, что-то нет - это рабочие моменты", - заявил Галактионов.

"Сборная - это не только фамилии, а сами футболисты, важно их состояние на сегодняшний момент. Они пришли из наших сборных других возрастов, мы прекрасно знаем их характер, человеческие качества, а также игровое состояние, поэтому выбор состава - это и головная боль, но это и объективная реальность, мы оцениваем и функциональное состояние, и психологическое состояние, и игровой тонус, игровую практику", - добавил он.

Нападающий молодежной сборной России и ЦСКА Федор Чалов забил победный мяч в воскресенье в гостевом матче чемпионата России против "Сочи" (3:2). До этого 21-летний форвард не мог отличиться за клуб в 10 матчах подряд. "Федор хорошо работает, команда создает моменты, но это вопрос реализации. Мы все помогаем ему, поддерживаем, вчера он забил очень хороший гол за ЦСКА, мы его поздравили, надеемся, что он продолжит в том же русле", - отметил Галактионов.

Молодежная сборная России находится на второй строчке в пятой отборочной группе к чемпионату Европы 2021 года, набрав восемь очков в четырех матчах, лидирует сборная Польши (10). В финальную часть соревнований выходят девять победителей групп и лучшая вторая команда из групп. Остальные сборные, занявшие вторые места, за право выйти в финальную стадию сыграют в стыковых матчах. Российская команда сыграет 15 ноября в Ростове-на-Дону со сборной Латвии, 19 ноября - в гостях с командой Сербии.