Подписан договор о проведении турнира претендентов по шахматам в Екатеринбурге

Ранее турнир претендентов дважды проходил на территории России. В 2014 году его принимал Ханты-Мансийск, его победителем стал индиец Вишванатан Ананд, а в 2016 году соревнования прошли в Москве - тогда турнир выиграл россиянин Сергей Карякин. Предыдущий турнир претендентов прошел в 2018 году в Берлине и завершился победой американца Фабиано Каруаны.

МОСКВА, 11 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная федерация шахмат (FIDE), Федерация шахмат России и шахматная федерация Свердловской области в понедельник в Москве подписали договор о проведении турнира претендентов в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Президенты ФИДЕ, ФШР и ФШ Свердловской области подписали в Центральном доме шахматиста трехстороннее соглашение о проведении турнира претендентов в Екатеринбурге в 2020 году. pic.twitter.com/YLQtI8ypKO

"Заявка на проведение была замечательная. Екатеринбург - современный, прекрасный город с богатой историей, - сказал президент FIDE Аркадий Дворкович. - Заявку Екатеринбурга одобрил президентский совет FIDE, и поэтому сегодня мы подписываем соглашение".

"О месте проведения матча за шахматную корону, надеюсь, мы тоже объявим в ближайшее время", - добавил Дворкович.

Турнир претендентов пройдет весной 2020 года, в нем примут участие восемь человек. На турнир квалифицировались уже четыре шахматиста: американец Фабиано Каруана, китайцы Ван Хао и Дин Лижэнь, а также азербайджанец Теймур Раджабов. По итогам четырех этапов Гран-при еще два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов, еще один участник определятся по среднему рейтингу FIDE в период с февраля 2019 года по январь 2020 года. Последний участник получит специальное персональное приглашение от организаторов.

Победитель турнира претендентов получит право сыграть с чемпионом мира, которым в настоящее время является норвежец Магнус Карлсен, в матче за шахматную корону. Предыдущий матч за звание чемпиона мира по шахматам прошел в 2018 году в Лондоне, тогда Карлсен обыграл Каруану. Карлсен завоевал титул чемпиона мира в 2013 году, победив в индийском Ченнаи Ананда. Помимо встречи с Каруаной, Карлсен еще дважды защищал титул чемпиона мира: в 2014 году в Сочи он победил Ананда, а в 2016-м в Нью-Йорке - россиянина Сергея Карякина.