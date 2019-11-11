"Лужники" могут стать местом проведения Всемирной шахматной олимпиады 2020 года

МОСКВА, 11 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Местом проведения Всемирной шахматной олимпиады 2020 года в Москве может стать спорткомплекс "Лужники". Об этом ТАСС заявил президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.

Из Югры в столицу. Всемирная шахматная олимпиада 2020 года пройдет в Москве

Ранее было объявлено, что Всемирная шахматная олимпиада, которая пройдет в августе 2020 года, перенесена из Ханты-Мансийска в Москву, где пройдет соревновательная часть турнира.

"Мы еще обсуждаем локацию, где могут пройти соревнования. Думаем, что местом проведения могут стать "Лужники", - сказал Дворкович.

Соревнования в третий раз пройдут в Москве, ранее столица принимала турнир в 1956 и 1994 году (в 1956-м победу одержала сборная СССР, в 1994-м - российская команда).