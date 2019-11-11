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Евро-2020

Аншлаг ожидается на матче квалификации Евро-2020 Россия - Бельгия в Петербурге

Игра состоится 16 ноября
Болельщики сборной России по футболу Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Болельщики сборной России по футболу
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Все билеты на отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Бельгии в Санкт-Петербурге проданы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Игра состоится 16 ноября на "Газпром-арене" (вместимость - 68 тыс. зрителей), начало - 20:00 мск. "Все билеты на матч реализованы", - сообщили в пресс-службе.

Сборная России досрочно обеспечила себе путевку на чемпионат Европы, разгромив в последнем матче в октябре команду Кипра со счетом 5:0. В восьми играх в группе I россияне набрали 21 очко, отставая на три балла от бельгийцев.

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