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Евро-2020

Свыше 200 болельщиков поддержат сборную Бельгии по футболу в матче с россиянами

Встреча за первое место в группе пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге
Болельщики сборной Бельгии Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Болельщики сборной Бельгии
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Поддержка сборной Бельгии в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года года с командой России в Санкт-Петербурге составит 213 болельщиков. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе бельгийской команды Пьерр Корнез.

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Сборная России встретится с бельгийцами 16 ноября. Обе команды уже гарантировали себе участие в финальной стадии турнира, в очной встрече они будут бороться за первое место в группе.

"На матче в России будет 213 бельгийских болельщиков", - сообщил Корнез.

Сборная Бельгии в турнирной таблице опережает россиян на три очка. Для выхода на первое место команде Станислава Черчесова необходимо побеждать с преимуществом в два мяча и при этом не пропускать больше одного, поскольку в первой встрече бельгийцы одержали победу со счетом 3:1.

В случае равенства очков выше окажется команда, имеющая лучший результат по сумме двух встреч. Если результат первой игры повторится, выше окажется команда с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей по итогам отборочного турнира.

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Евро-2020
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