Дисквалифицированный тренер Салазар подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд

ТАСС, 11 ноября. Американский тренер Альберто Сазалар подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Антидопингового агентства США (USADA) дисквалифицировать его на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Ранее независимая комиссия в результате расследования обнаружила, что Салазар и его коллега эндокринолог Джеффри Браун использовали смеси из препаратов для повышения уровня тестостерона у своих подопечных на основе L-карнитина. Американская газета New York Times ("Нью-Йорк таймс") отмечала, что Салазар принуждал спортсменов употреблять запрещенные препараты, а тем, кто отказывался, угрожал разрывом спонсорского контракта. 1 октября стало известно, что Салазар и Браун дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Браун также вместе с Салазаром подал апелляцию. Как сообщается в релизе, CAS зарегистрировал обе апелляции. Отмечается, что решения по двум этих делам, вероятно, будут приняты не раньше марта следующего года.

Салазар был тренером британского бегуна Мо Фары с 2011 по 2017 год, за это время легкоатлет четыре раза завоевывал золотые медали Олимпийских игр, шесть раз становился чемпионом мира и пять раз - чемпионом Европы. 31 октября 2017 года Фара объявил о прекращении сотрудничества со специалистом, при этом он отметил, что допинговый скандал вокруг Салазара не стал причиной смены тренера. Салазар являлся руководителем компании Nike Oregon Project ("Найк орегон проджект"), которая была закрыта после скандала с нарушением антидопинговых правил.

В числе учеников Салазара были американец Гален Рапп, который стал серебряным призером Олимпиады 2012 года в беге 10 000 м и бронзовым призером Олимпийских игр - 2016 в марафоне, американец Мэттью Сентровиц, ставший олимпийским чемпионом 2016 года в беге на 1500 м и серебряным (2013) и бронзовым (2011) призером чемпионатов мира на этой дистанции, голландка Сифан Хассан, на счету которой две победы на чемпионате мира 2019 года в беге на 10 000 м и 1500 м, а также бронзовая медаль мирового первенства 2017 в беге на 5000 м, серебряный призер чемпионата мира 2007 года в беге на 10 000 м американка Кара Гаучер, победительница Олимпиады - 2016 в Рио-де-Жайнеро в беге на 1500 м, а также бронзовый призер чикагского (2017) и бостонского марафонов (2017, 2019) американка Джордан Хасей.