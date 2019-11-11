Бывший главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев награжден орденом Дружбы

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Вручение государственных наград за вклад в развитие физической культуры и спорта прошло в понедельник в Министерстве спорта РФ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Награды вручал министр спорта Павел Колобков.

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев был награжден орденом Дружбы. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени была вручена главному тренеру сборной России по конькобежному спорту Андрею Максимову.

Почетное звание "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации" было присвоено члену президиума Ассоциации киокусинкай России Александру Танюшкину и бывшему тренеру женской молодежной сборной России по хоккею Александру Ульянкину.

Почетная грамота президента Российской Федерации была вручена спортсмену-ведущему сборной России по спорту слепых Евгению Героеву, старшему тренеру сборной России по пулевой стрельбе Татьяне Голдобиной, тренеру сборной России по Паралимпийским видам спорта Руслану Миннегулову, руководителю департамента организации "Центр планирования и мониторинга программы по подготовке к проведению в 2018 году в России чемпионата мира по футболу" Игорю Новикову, проректору по учебно-методической работе Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма Евгению Павлову, заведующему кафедрой Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма Олегу Попову, заместителю генерального директора "Центра планирования и мониторинга программы по подготовке к проведению в 2018 году в России чемпионата мира по футболу" Николаю Степаненко.

Благодарность президента Российской Федерации объявлена члену сборной России по хоккею Андрею Алексееву, тренеру сборной России по фристайлу Ивану Аникину, старшему тренеру сборной России по фигурному катанию Валерию Артюхову, члену сборной России по хоккею Людмиле Беляковой, хоккейному арбитру Вячеславу Буланову, члену сборной России по сноуборду Милене Быковой, заместителю генерального директора по подготовке резерва ХК СКА Петру Воробьеву, начальнику сборной России по фристайлу Елене Вороне, членам сборной России по хоккею Ангелине Гончаренко и Елене Дергачевой, доценту кафедры Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма Кириллу Епифанову, членам сборной России по хоккею Андрею Ерофееву, Кириллу Пилипенко и Владиславу Ефремову, члену сборной России по сноуборду Дмитрию Карлагачеву, президенту правления Банка ВТБ Андрею Костину, полицейскому Александру Кузину, тренеру сборной России по фристайлу Андрею Кузыку, начальнику сборной России по бобслею Максиму Тестову, советнику президента Банка ВТБ Василию Титову, тренеру детско-юношеской школы СКА Игорю Щуркову.