Пицилкас: судьи приняли верное решение, удалив тренера ЦСКА Итудиса в игре с "Локомотивом"

МОСКВА, 11 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Судьи приняли верное решение, назначив два технических фола главному тренеру московского баскетбольного клуба ЦСКА Димитрису Итудису и удалив его в четвертой четверти матча чемпионата Единой лиги ВТБ против краснодарского "Локомотива-Кубани". Об этом ТАСС рассказал руководитель судейского департамента Единой лиги ВТБ грек Николаос Пицилкас.
Матч прошел в воскресенье в Москве и завершился победой ЦСКА со счетом 81:72. Итудис был удален за пять минут до конца заключительной четверти игры. После матча греческий специалист признался ТАСС, что не понял, за что его удалили.
"Я лично присутствовал на матче ЦСКА - "Локомотив-Кубань" и могу подтвердить, что судьи приняли верное решение, назначив два технических фола главному тренеру ЦСКА Димитрису Итудису", - сказал Пицилкас.
В середине второй четверти тренер был официально предупрежден за излишнюю эмоциональную реакцию на решение судей. В конце третьей четверти Итудис покинул зону скамейки команды, за что получил первый технический фол. Второй технический фол и последовавшее за ним удаление тренер ЦСКА получил в середине четвертой четверти за повторное несогласие с решением судей.
"Отмечу, что за подобные действия в начале четвертой четверти был предупрежден главный тренер "Локомотива-Кубани" Лука Банки", - добавил собеседник ТАСС.
ЦСКА занимает второе место в таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, "Локомотив-Кубань" идет четвертым.