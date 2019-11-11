Пицилкас: судьи приняли верное решение, удалив тренера ЦСКА Итудиса в игре с "Локомотивом"

МОСКВА, 11 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Судьи приняли верное решение, назначив два технических фола главному тренеру московского баскетбольного клуба ЦСКА Димитрису Итудису и удалив его в четвертой четверти матча чемпионата Единой лиги ВТБ против краснодарского "Локомотива-Кубани". Об этом ТАСС рассказал руководитель судейского департамента Единой лиги ВТБ грек Николаос Пицилкас.

Матч прошел в воскресенье в Москве и завершился победой ЦСКА со счетом 81:72. Итудис был удален за пять минут до конца заключительной четверти игры. После матча греческий специалист признался ТАСС, что не понял, за что его удалили.