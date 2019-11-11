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Единая лига ВТБ

Пицилкас: судьи приняли верное решение, удалив тренера ЦСКА Итудиса в игре с "Локомотивом"

Греческий специалист получил два технических фола за несогласие с решением судей
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Судьи приняли верное решение, назначив два технических фола главному тренеру московского баскетбольного клуба ЦСКА Димитрису Итудису и удалив его в четвертой четверти матча чемпионата Единой лиги ВТБ против краснодарского "Локомотива-Кубани". Об этом ТАСС рассказал руководитель судейского департамента Единой лиги ВТБ грек Николаос Пицилкас.

Матч прошел в воскресенье в Москве и завершился победой ЦСКА со счетом 81:72. Итудис был удален за пять минут до конца заключительной четверти игры. После матча греческий специалист признался ТАСС, что не понял, за что его удалили.

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"Я лично присутствовал на матче ЦСКА - "Локомотив-Кубань" и могу подтвердить, что судьи приняли верное решение, назначив два технических фола главному тренеру ЦСКА Димитрису Итудису", - сказал Пицилкас.

В середине второй четверти тренер был официально предупрежден за излишнюю эмоциональную реакцию на решение судей. В конце третьей четверти Итудис покинул зону скамейки команды, за что получил первый технический фол. Второй технический фол и последовавшее за ним удаление тренер ЦСКА получил в середине четвертой четверти за повторное несогласие с решением судей.

"Отмечу, что за подобные действия в начале четвертой четверти был предупрежден главный тренер "Локомотива-Кубани" Лука Банки", - добавил собеседник ТАСС.

ЦСКА занимает второе место в таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, "Локомотив-Кубань" идет четвертым.

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