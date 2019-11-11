СМИ узнали зарплату Слуцкого в "Витессе"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Главный тренер голландского футбольного клуба "Витесс" россиянин Леонид Слуцкий получает зарплату в размере €1 млн в год. Об этом сообщает голландская газета De Gelderlander.

Как сообщает источник, зарплата российского специалиста в несколько раз выше, чем у предыдущего главного тренера команды Хенка Фрэзера, в связи с чем операционные расходы клуба выросли с €29,5 млн до €31 млн в год.

Слуцкий начал работу с "Витессом" летом 2018 года, подписав с клубом двухлетний контракт, в январе в тренерский штаб специалиста вошли бывшие защитники сборной России и столичного ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие. До этого Слуцкий работал в английском "Халле", российских клубах ЦСКА, "Крылья Советов", "Москва", "Уралан", "Олимпия", возглавлял сборную России. Под руководством специалиста ЦСКА стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России, он трижды становился лучшим тренером года по версии Российского футбольного союза. Под его руководством сборная России выступала на чемпионате Европы 2016 года.