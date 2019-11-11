Колобков: невыдача виз спортсменам является нарушением гарантий страны - хозяйки турнира

В воскресенье стало известно, что футбольный клуб "Спартак" может отказаться от участия в турнире Florida Cup из-за сложностей с получением американской визы.

"Такая ситуация происходит не в первый раз, это неофициальные соревнования, но бывает и такое, что на Кубки мира, другие турниры не могут выехать спортсмены из России. Это нарушение тех гарантий, которые дает страна, когда получает право на проведение того или иного мероприятия", - отметил Колобков.

"Когда Россия получает право на проведение турнира, то во всех соглашениях мы прописываем, что обязуемся обеспечить для всех въезд в страну, это является основным гарантийным обязательством. Это очень плохо, что наши спортсмены вынуждены решать эти вопросы, получая визы в других странах. Это неправильно, и, конечно, влияет на статус турнира, где участвуют спортсмены. Но это вопрос уже не к нам, а к визовым службам Америки, наши спортсмены готовы выезжать", - сказал министр.