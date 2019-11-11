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Футбол в России

Тренер ЦСКА Гончаренко заявил, что слова в адрес арбитров были произнесены на эмоциях

Специалист подчеркнул, что не допустил оскорблений в адрес судей
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 11 ноября. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что его высказывания в адрес судей матча 16-го тура чемпионата России по футболу с "Сочи" были произнесены на эмоциях. Комментарий 42-летнего специалиста приводит пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА в воскресенье в гостях обыграл "Сочи" со счетом 3:2. В телеэфир попал разговор Гончаренко с судьями встречи во главе со Станиславом Васильевым в подтрибунном помещении перед вторым таймом. Позднее ТАСС в пресс-службе РФС сообщили, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит высказывания Гончаренко.

"Я признаю, что общался с судьями на повышенных тонах, что было следствием моей эмоциональной оценки их поведения и принятых ими в первом тайме решений, но в то же время обращаю внимание российской футбольной общественности на то, что не позволил никаких оскорблений в адрес бригады арбитров. Отчетливо сознаю, что матчи РПЛ интересны самой широкой аудитории телезрителей, включая детей и женщин, и подобные проявления эмоций с моей стороны недопустимы", - сказал Гончаренко.

Для 33-летнего Васильева матч "Сочи" - ЦСКА стал 11-м в роли главного арбитра в Российской премьер-лиге.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков, в следующем туре московский клуб сыграет дома с самарскими "Крыльями Советов" 24 ноября.

Теги
Российский футбол
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