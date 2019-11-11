Клуб НХЛ "Даллас" выведет из обращения номер Сергея Зубова

ТАСС, 11 ноября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" с сезона-2020/21 выведет из обращения номер, под которым в клубе с 1996 по 2009 год выступал российский защитник Сергей Зубов. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Зубов выступал под 56-м номером, он стал шестым хоккеистом в истории "Далласа", игровой номер которого выведен из обращения клуба. Ранее клуб вывел из обращения номера американца Нила Бротена (7-й номер), канадца Билла Голдзуорти (8-й), финна Йере Лехтинена (26-й), канадца Билла Мастертона (19-й) и американца Майка Модано (9-й). Бротен и Голдзуорти выступали за клуб "Миннесота Норт Старз", который в 1993 году переехал в Даллас.

Зубов станет вторым россиянином в НХЛ, чей номер официально будет выведен из обращения. В 2013 году "Ванкувер" вывел из обращения 10-й номер, под которым выступал Павел Буре. Кроме того, в "Детройте" игроками не используется 16-й номер, под которым играл защитник Владимир Константинов, однако этот номер официально не был выведен из обращения. Константинов завершил спортивную карьеру в 1997 году после автомобильной аварии, в результате которой оказался прикован к инвалидному креслу. В июне стало известно, что Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто. Традиционные мероприятия, посвященные включению новых членов в Зал хоккейной славы, пройдут в Торонто с 15 по 18 ноября. Карьера Зубова Зубов является воспитанником ЦСКА, в составе которого стал чемпионом СССР в сезоне-1988/89. После чемпионата мира 1992 года он заключил контракт с "Нью-Йорк Рейнджерс", в составе которого стал обладателем Кубка Стэнли в 1994 году, а в 1999 году он повторил это достижение с "Далласом".

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