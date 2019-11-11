Первый канал в прямом эфире покажет футбольный матч Сан-Марино - Россия

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Первый канал в прямом эфире покажет матч сборной России против команды Сан-Марино в рамках отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в дирекции общественных связей Первого канала.

Встреча пройдет 19 ноября в Серравалле, начало - 22:45 мск. В первом матче, который прошел 8 июня в Саранске, российская команда одержала крупную победу со счетом 9:0.

Сборная России 13 октября со счетом 5:0 одержала победу над командой Кипра и гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. Также в октябре участие в финальной стадии европейского первенства себе гарантировали сборные Бельгии, Испании, Италии, Польши и Украины.

В субботу сборная России сыграет с командой Бельгии в Санкт-Петербурге (начало - 20:00 мск). После восьми игр российская национальная команда занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).