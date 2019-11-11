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Шахматные турниры
Обновлено 

Матч за право участия в турнире претендентов по шахматам пройдет в Москве

Спонсор принял решение провести спортивный отбор на участие в турнире претендентов

МОСКВА, 11 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч за право попасть в число участников турнира претендентов на мировую шахматную корону состоится в Москве. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

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В понедельник российский гроссмейстер Александр Грищук сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом в первой партии полуфинала третьего этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в немецком Гамбурге. По итогам четырех этапов Гран-при два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

"Спонсор [турнира претендентов] принял решение провести спортивный отбор на участие в турнире претендентов. Одним из участников этого отбора будет Кирилл Алексеенко, а два других - Ян Непомнящий и Александр Грищук, в зависимости от Гран-при. Матч троих или двоих будет проходить в Москве, в шахматном музее на Гоголевском бульваре, - сказал Филатов. - Решение будет принято после окончания Гран-при, но один из этих троих точно будет участником турнира претендентов".

Отборочный матч на участие в турнире претендентов пройдет в декабре. Сам турнир состоится весной 2020 года в Екатеринбурге, договор о проведении соревнования в этом городе был подписан в понедельник FIDE, ФШР и Шахматной федерацией Свердловской области.

Теги
Шахматные турниры
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