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Серия Гран-при по фигурному катанию

Первый канал покажет в прямом эфире все выступления фигуристок на этапе Гран-при в Японии

Соревнования пройдут в Саппоро с 22 по 24 ноября

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Первый канал в прямом эфире покажет короткие и произвольные программы соревнований в женском одиночном катании на этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев в японском Саппоро. Об этом ТАСС сообщили в дирекции общественных связей канала.

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Пятый в сезоне этап Гран-при пройдет с 22 по 24 ноября.

В женском одиночном катании Россию представят Алена Косторная, чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова и победитель Олимпийских игр 2018 года, чемпионата мира и чемпионата Европы Алина Загитова. У мужчин выступят Макар Игнатов, Антон Шулепов и серебряный призер чемпионата Европы 2014 года Сергей Воронов. В парном катании выступят Алиса Ефимова и Александр Коровин, а также Анастасия Мишина и Александр Голлямов, в танцах на льду - Софья Шевченко и Игорь Еременко, а также Александра Степанова и Иван Букин.

Трансляция короткой программы начнется в 10:55 мск 22 ноября, произвольной - в 11:15 мск 23 ноября.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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