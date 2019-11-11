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Итоговый турнир ATP

Тарпищев: теннисист Медведев проиграл Циципасу из-за отсутствия опыта

В первом матче Итогового турнира ATP россиянин уступил греку в двух сетах
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу в первом матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) из-за отсутствия опыта и уверенной игры соперника. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу 21-летнего грека, который посеян на турнире под шестым номером, 23-летний Медведев имеет четвертый номер посева. В следующем матче Медведев сыграет с Александром Зверевым из Германии 13 ноября.

"Даня не вошел в турнир, не чувствовал мяч в этой игре, плюс Циципас играл нагло и уверенно. Это не провал, конечно, просто теперь Медведева тоже все изучают серьезно, - сказал Тарпищев. - К тому же у него нет опыта этого турнира. С этой точки зрения данный результат идет в плюс, не потеряно ничего, и Зверева можно обыграть".

Спортсмены провели шестой очный матч, Циципас впервые одержал победу над россиянином. В предыдущий раз они встречались в октябре в полуфинале турнира серии "Мастерс" в Шанхае, тогда Медведев одержал победу со счетом 7:6 (7:5), 7:5, в итоге выиграв титул.

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Итоговый турнир ATP
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